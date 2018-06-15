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Иллинойс объявил 2018-й годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов

Иллинойс объявил 2018-й годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов
Губернатор американского штата Иллинойс Брюс Раунер объявил 2018-й год годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов.
"Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер выдал прокламацию, которая провозглашает 2018-й годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине, искусственно вызванного советской властью", - говорится в сообщении Посольства Украины в США в социальной сети Facebook.

Также посольство разместило копию этого документа. В частности, в нем говорится: "Я, Брюс Раунер, губернатор штата Иллинойс, этим документом отмечаю 85-летие украинского голода-геноцида и призываю всех иллинойцев почтить память память жертв и выживших во время Голодомора".

Напомним, ранее Голодомор в Украине геноцидом признали в 11 штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Миссури, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании и Канзасе.

7 февраля посол Украины в США Валерий Чалый призвал Палату представителей США на текущей сессии Конгресса признать Голодомор 1932-33 годов актом геноцида украинского народа.

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