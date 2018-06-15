Поляки жалуются на украинскую малину 15 июня 2018 г. источник 0 0

Ассоциация польских садоводов обратилась к правительству страны с просьбой ограничить импорт дешевой украинской малины.

Польские фермеры потребовали «проверить наличие заговора среди польских перерабатывающих предприятий». Они назвали сложившуюся ситуацию критической, поскольку если цена на малину сохранится на том же уровне, для польских садоводов это станет локальным экономическим кризисом.



Отмечается, что по состоянию на 13 июня средняя цена за килограмм малины в городе Красник опустилась до отметки 2 злотых (0,47 евро за килограмм).



«Если бы я раньше знал, что цены на малину будут настолько низкими, я бы не вкладывал средства в ее производство. Мне нужно как-то обеспечивать семью. А малина – это сейчас мой единственный источник доходов, точно так же как и у многих моих коллег», – сказал один из польских фермеров Кшиштоф Виртель.



Отмечается, что в 2017 году средняя цена на малину в Польше составляла 3,5 злотого за килограмм. По состоянию на данный момент некоторые фермеры уже вынуждены распродавать свою продукцию почти на 75% дешевле.



Сезон малины в Украине начался на минувшей неделе, и за это время цена на ягоду упала более чем на 50%. Сейчас на рынке украинские фермеры предлагают свою малину по средней цене 60 грн. за килограмм (1,95 евро за килограмм).