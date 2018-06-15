Харьков

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Харьковские тепловики получили новую технику

Харьковские тепловики получили новую технику
Филиал транспорта КП «Харьковские тепловые сети» получил партию новой техники.
Как сообщил главный инженер филиала Олег Зиновьев, все машины были приобретены за счет средств городского бюджета и являются частью программы по обновлению транспортного парка предприятия до 2020 года.

По его словам, были закуплены один колесный экскаватор JCB 145W и шесть экскаваторов-погрузчиков JCB 3CX, глубина копания которых составляет 5,5 м. Это позволяет проводить плановые и аварийные работы на любых теплотрассах в городе. Также филиал получил шесть самосвалов «Фотон» и два самосвала «МАЗ» большой вместимости, которые могут перевозить сыпучие материалы, отходы, оборудование.

«Наш автопарк довольно сильно устарел, большинство машин - 90-х годов выпуска. Поэтому новая техника усилит районные филиалы предприятия. Теперь работы можно будет производить быстрее и качественнее. В этом году ожидаем еще девять единиц аварийных машин для каждого районного филиала», - отметил Олег Зиновьев.

Новую технику сразу же удалось испытать в деле, передает сайт Харьковского горсовета. Вчера на тепловой магистрали в районе ул. Ивана Камышева, 69 был обнаружен дефект. Как рассказал начальник Московского филиала КП «ХТС» Евгений Кауркин, новые экскаватор и самосвал отправили на производство земляных работ.

«Конечно, скорость работы значительно повысилась. Техника очень мобильная и производительная. Теперь мы сможем ускорить обратную засыпку и благоустройство мест разрытия», - отметил начальник филиала.

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