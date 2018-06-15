ЕС назвал дату переговоров о транзите газа через Украину 15 июня 2018 г. источник 0 0

Трехсторонние переговоры между Евросоюзом, Украиной и Кремлем о транзите газа через территорию Украины намечены на начало июля.

Об этом сообщил в Twitter зампред Еврокомиссии Марош Шефчович.



"Время - драгоценный товар", - мотивировал назначение даты саммита чиновник и отметил, что переговоры будут сложными.



О желании провести переговоры руководство ЕС заявляло в марте, после того как российский монополист "Газпром" в одностороннем порядке разорвал все контракты с "Нафтогазом", отреагировав на победу Украины в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку газа из РФ.