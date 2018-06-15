ЕС назвал дату переговоров о транзите газа через Украину

Трехсторонние переговоры между Евросоюзом, Украиной и Кремлем о транзите газа через территорию Украины намечены на начало июля.
Об этом сообщил в Twitter зампред Еврокомиссии Марош Шефчович.
"Время - драгоценный товар", - мотивировал назначение даты саммита чиновник и отметил, что переговоры будут сложными.
О желании провести переговоры руководство ЕС заявляло в марте, после того как российский монополист "Газпром" в одностороннем порядке разорвал все контракты с "Нафтогазом", отреагировав на победу Украины в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку газа из РФ.