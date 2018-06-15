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ЕС одобрил торговые контрсанкции против США

ЕС одобрил торговые контрсанкции против США
Страны Евросоюза поддержали введение пошлин на товары из США. Эта мера станет ответом на введение Штатами пошлин на сталь и алюминий из ЕС.
"Речь идет о введении пошлин на американскую продукцию на сумму 2,8 миллиарда евро. Теперь эти меры должна одобрить Еврокомиссия на заседании 20 июня", - говорится в сообщении.

Ожидается, что контрсанкции ЕС против США начнут действовать в конце июня - начале июля. В частности, будут введены 25-процентные пошлины на некоторые продукты питания, виски, табачные изделия и одежду.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал ответные пошлины ЕС "нелепыми и неприемлемыми" и пообещал их устранить.

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