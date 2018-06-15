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Харьковские таможенники обнаружили в чулках неожиданный груз

Харьковские таможенники обнаружили в чулках неожиданный груз
Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники помешали перемещению через границу 22 кг табачных изделий.
Гражданка Украины, направляясь пешим ходом из России в Украину, перемещала среди личных вещей 216 упаковок табака для кальяна общей стоимостью 11140 грн. Женщина прятала табак в зимней обуви, в чулках на теле, в упаковках из-под подгузников Pampers и в файле для документов. При этом во время устного декларирования она заявила об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению предметов.

Относительно правонарушительницы составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

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