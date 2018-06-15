Когда начнется монетизация субсидий 15 июня 2018 г. источник 0 0

С 1 января 2019 года Минсоцполитики планирует начать полную монетизацию субсидий.

"Монетизация субсидий означает предоставление гражданам денег для оплаты коммунальных услуг, и поэтому нужно обеспечить адресность помощи, чтобы деньги получали именно те люди, которые действительно нуждаются в субсидии", – говорит министр социальной политики Андрей Рева.



Сейчас идет процесс проверки получателей субсидий. По его словам, обнаружили 50 тысяч человек, среди которых есть владельцы домов с площадью свыше 200 квадратных метров и квартир больше 120 квадратных метров.



"Эти люди с нулевыми доходами покупали автомобили за 700 тысяч гривен, то, наверное, проверка нужна", – отметил Рева.



Глава Минсоцполитики добавил, что новый порядок предоставления субсидий призван мотивировать граждан экономить энергоресурсы.



"Когда человеку дадут деньги на руки, то количество сэкономленных энергоресурсов напрямую влиять на ту сумму пособия, которую человек сможет оставить себе", – пояснил Рева.