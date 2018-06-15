Харьков

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В центре Харькова поселились добрые гномы

В центре Харькова поселились добрые гномы
Двор по улице Каразина, 13 поэтапно превращается из обычного в сказочный. В нем поселились добрые гномы и другие персонажи из детства.
Чтобы создать эту красоту на придомовой территории, дворники и озеленители вложили немало усилий. Результат работы уже наглядный.

«Весной еще подрядная организация выполнила кронирование. Был заасфальтирован двор. Привезли 100 кубов земли, которые были распланированы, в дальнейшем посажено 150 кустарников, 10 деревьев. Высажено 8 000 многолетних и однолетних цветов, и дальше продолжаем их высаживать. Посеяна газонная трава, будет засеяно еще три газона», – рассказала рассказала начальник участка №2 Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство» Нина Погорелова.

Кроме этого двора, данная бригада дворников и озеленителей занимается благоустройством соседних: по Каразина, 8, 17 и Гаршина, 6.

Однако, говорят, не всегда их кропотливый труд остается надолго. Больше всего страдают цветочные панно. Растения воруют или просто ломают.

«Большая просьба к владельцам домашних питомцев не выгуливать своих собак без поводка, – обращается Нина Погорелова. – Так как они разрушают клумбы, бойцовские собаки повреждают молодые деревья, кустарники. Давайте сохраним ту красоту, которую мы делаем для вас!»

«За двухмесячник «Зеленая весна» в Киевском районе высажено порядка 1 500 штук кустарников различных, 575 деревьев, многолетние и однолетние цветы - 36 875 штук. Но работы продолжаются и на сегодняшний день, поэтому ежедневно оно все добавляется, – рассказала начальник Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство» Валентина Кротова. – Наш район участвует в городском конкурсе по благоустройству и озеленению дворов. Мы в этом году готовим 5 дворов к комплексному благоустройству и 15 дворов, которые мы еще хотим дополнительно озеленить, благоустроить. Постараемся, чтобы жители были довольны, и занять хорошее и достойное место!»

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