Каждые 30 секунд один украинец выезжает на заработки за рубеж 15 июня 2018 г. источник 0 0

Согласно сайту ukrainianpeopleleaks.com, с 20 марта на заработки за рубеж выехали 246 000 украинцев.

На сайте можно увидеть подсчет уезжающих украинцев в он-лайн режиме, по данным ресурса, каждые 30 секунд один гражданин Украины отправляется за рубеж, сообщил 112 канал во время гостевой студии, в которой находился министр социальной политики Украины Андрей Рева.



«Начиная с 20 февраля уже выехали 246 000 граждан. Вот такой подсчет делает сайт ukrainianpeopleleaks.com, ссылаясь на слова министра иностранных дел Павла Климкина. Сейчас видим на экране в реальном времени, что этот сайт показывает. А господин Климкин заявил, что Украину оставляет более чем 100 000 украинцев ежемесячно. А в прошлом году, по данным чиновника, выехали около миллиона», - сообщили в эфире телеканала.



По словам министра социальной политики Андрея Ревы, цифры сайта можно прокомментировать следующим образом: «Нам государственная пограничная эмиграционная служба дала цифру стабильную, сколько людей наших находится за границей, по их данным, а фактически работают. Это 3 миллиона 200 тысяч человек. Дело в том, что миграция наша, она очень неоднородна. Огромная масса людей выезжает на временную работу, сезонную работу. И выехав на 2-3 месяца, они потом возвращаются. Едут другие. И такой круговорот, если взять массу людей, которая задействована в миграции, то их достаточно большое количество. Но постоянно за границей находится 3 миллиона 200 тысяч человек», - заявил министр.