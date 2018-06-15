Петр Порошенко анонсировал съезд послов на конец лета 15 июня 2018 г. источник 0 0

В конце августа в Киеве состоится совещание руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины.

"Обсуждению наших приоритетов на международной арене я планирую посвятить совещание руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины, которое состоится в конце августа", - заявил президент Петр Порошенко.



Он подчеркнул, что на этом совещании необходимо обсудить и четко определить задачи, которые на сегодня стоят перед дипломатической службой.



"Речь идет не только о защите Украины, это обязательно. Речь идет о развитии и направлении движения нашего государства", - отметил президент.



Напомним, что предыдущее совещание послов Украины состоялось в августе 2016 года.



По состоянию на начало 2018 года должность посла Украины была вакантной в 17 странах.