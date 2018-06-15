Политика

  • 141
    •  / 

Украинского омбудсмена не пускают к Олегу Сенцову

Украинского омбудсмена не пускают к Олегу Сенцову
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова приехала в российскую колонию, где находится осужденный украинский режиссер Олег Сенцов.
Денисова встретилась с руководством колонии, но разрешения встретиться с Сенцовым не получила, сообщила она РБК.

"Пока мы ждем урегулирования всех моментов, пока они все уточняют", - сказала она.

"Мы переговорили, они сказали, что у них пока нет никаких решений, теперь мы ждем каких-то действий со стороны Российской Федерации", - отметила омбудсмен.

Тем временем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила ТАСС, что Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа "в нарушение законодательства РФ".

"Денисова находится на Ямале в нарушении российского законодательства, требует своего допуска к гражданину России [Олег Сенцов без его согласия объявлен гражданином России]. Получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью - получить подтверждение о состоянии здоровья этого человека, Сенцова", - сказала Москалькова.

На сайте украинского омбудсмена сообщается, что руководство колонии, где содержится Сенцов, категорически отказало в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья без объяснения причин.

"Учитывая такие действия со стороны российской стороны, переговоры о мониторинговых визитах на территории РФ зашли в тупик. Для нас в главных приоритетах - визит к Олегу Сенцова, потому что он голодает и состояние его здоровья на сегодня неизвестно. По некоторым свидетельствам, он находится в критическом состоянии", - заявила Денисова

"Если Россия заявляет, что у них в приоритете визит к Вышинскому, то у нас в приоритете визит к Олегу Сенцова. Мы предложили обменяться визитами и работать в таком формате, но все происходит по-другому", - подытожила она.

Ранее в в пятницу Денисова в фейсбуке сообщила, что прибыла в Салехард для посещения Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии №8 ("Белый медведь").

В четверг, 14 июня, пресс-служба украинского омбудсмена сообщала, что уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова еще не согласовали дату посещения Сенцова. Украинская сторона настаивала на "скорейшей поездке в Салехард", а Россия предлагала дату визита после 22 июня.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

Стивен Кинг призвал РФ освободить Олега Сенцова


Поездки омбудсменов Украины и РФ по тюрьмам - результат договоренности между Россией и Украиной, достигнутый по итогам телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина. Он состоялся 9 июня.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3075.57 грн
100 USD 2621.97 грн
10 RUB 4.2119 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи