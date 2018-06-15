Украинского омбудсмена не пускают к Олегу Сенцову 15 июня 2018 г. источник 0 0

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова приехала в российскую колонию, где находится осужденный украинский режиссер Олег Сенцов.