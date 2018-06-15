Украина прекратила подачу воды в «ЛНР» 15 июня 2018 г. источник 0 0

В ночь на 15 июня Украина прекратила подачу воды на территорию самопровозглашенной ЛНР.

"Пятнадцатого июня около 4.00 произошло прекращение поставок воды с территории Украины, а именно со стороны Западной фильтровальной станции и Петровской насосной станции. От КП Попаснянский районный водоканал было получено письмо с указанием причины прекращения подачи воды - обесточивание насосных станций", - сообщили в Луганске.



Отмечается, что обесточивание Петровской насосной станции привело к гидравлическому удару, вследствие которого произошло повреждение магистрального водовода Д-900.



Из-за повреждения водовода будет ограничена поставка воды в Луганске до 20% и скорректирован график водоснабжения потребителей.



Отметим, подачу воды в ЛНР периодически ограничивают из-за долгов. В начале мая сообщалось, что Украина получила часть долга ЛНР за воду.