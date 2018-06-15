Происшествия

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В Одессе мужчина на глазах детей забил насмерть бездомного

В Одессе мужчина на глазах детей забил насмерть бездомного
В Старобазарном сквере Одессы в результате жестоких побоев умер бездомный мужчина.
Трагедия произошла вечером 13 июня, однако стало известно о ней лишь сейчас. По словам очевидцев, и данную информацию подтвердил изданию "048" источник в полиции, дети-подростки ради забавы бросали камнями в бездомных.

Как сообщается, один из них пожаловался отцу 10-летнего мальчика, а папа отреагировал неадекватно. Отец мальчика стал избивать бездомного, который просил пощады, на глазах матери ребенка и других детей.

В результате бездомный от полученных побоев умер на месте происшествия. Он был совсем молодым парнем.

В полиции обещают сообщить подробности вопиющего инцидента позже, в данный момент следственные действия продолжаются.

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