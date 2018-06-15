В Харьковской области выросли зарплаты 15 июня 2018 г. источник 0 0

В Харьковской области среднемесячная заработная плата выросла на 24%.

Вопрос состояния реформирования оплаты труда обсудили на заседании территориального трехстороннего социально-экономического совета.



Во время мероприятия директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага отметил, что в результате реформ, проводимых в сфере оплаты труда павительством, и благодаря мерам, принятым органами власти совместно со сторонами социального диалога, в области отмечаются положительные сдвиги.



"Увеличился уровень среднемесячной заработной платы за период январь - апрель 2018 года - на 24,1% (составляет 6985 грн). За прошедший год сокращена численность работников, получающих зарплату в размере меньше минимального, на 57,1 тыс. человек, или на 42,3%", - прокомментировал директор Департамента социальной защиты населения.



Специалисты привели и другие статистические данные, а именно: в марте 2018 года в сравнении с прошлым сократилась на 1,8 тыс. человек численность работников, трудившихся в режиме неполной занятости, и на 2,2 тыс. человек - работавших по договорам гражданско-правового характера.



Также на заседании трехстороннего социально-экономического совета обсуждался вопрос о состоянии выплаты компенсации автопредприятиям за льготную перевозку населения.



"На учете в органах социальной защиты населения области находится 653 тысячи граждан льготных категорий, из которых 480 тысяч граждан в соответствии с законодательством имеют право на льготный проезд", - отметил Шпарага.



Начиная с 2016 года расходы на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан в государственном бюджете не предусматривались и были отнесены к расходам, которые могут осуществляться из местных бюджетов. В 2018 году в Харьковской области выделено 28,2 млн грн, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году.



Кроме того, стороны социального диалога рассмотрели состояние финансирования учреждений культуры области.