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Гавайский вулкан осыпал местных жителей дождем из драгоценностей

Гавайский вулкан осыпал местных жителей дождем из драгоценностей
Вулкан Килауэа, который извергается уже около месяца, преподнес жителям сюрприз. По словам очевидцев,  с неба начали падать зеленые кристаллы.
По словам геологов, на жителей Большого острова посыпались крупицы полупрозрачного минерала оливина — магнезиально-железистого силиката. Это один из самых распространенных на Земле минералов, по оценкам экспертов, оливины составляют 50% верхней мантии Земли.

Однако в чистом виде оливин, который ювелиры обычно называют перидотом, найти очень трудно. Еще реже он падает с неба.

Оливин выходит на поверхность вместе с медленно сочащейся лавой и остается запертым в породах. Однако сейчас же лава извергалась слишком резко и мощно, ее частички охлаждались в воздухе, позволяя оливину быстро кристаллизоваться отдельно.

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