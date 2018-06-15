Гавайский вулкан осыпал местных жителей дождем из драгоценностей 15 июня 2018 г. источник 0 0

Вулкан Килауэа, который извергается уже около месяца, преподнес жителям сюрприз. По словам очевидцев, с неба начали падать зеленые кристаллы.

По словам геологов, на жителей Большого острова посыпались крупицы полупрозрачного минерала оливина — магнезиально-железистого силиката. Это один из самых распространенных на Земле минералов, по оценкам экспертов, оливины составляют 50% верхней мантии Земли.



Однако в чистом виде оливин, который ювелиры обычно называют перидотом, найти очень трудно. Еще реже он падает с неба.



Оливин выходит на поверхность вместе с медленно сочащейся лавой и остается запертым в породах. Однако сейчас же лава извергалась слишком резко и мощно, ее частички охлаждались в воздухе, позволяя оливину быстро кристаллизоваться отдельно.