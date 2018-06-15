Экономика

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Когда в Украине повысят минимальную зарплату

Когда в Украине повысят минимальную зарплату
Правительство до конца года готовится к реализации инициативы в отношении повышения минимальной заработной платы с 3723 гривен на текущий момент до 4200 гривен.
«Когда мы говорим о том, что в этом году будет или не будет повышения минимальной заработной платы, я все же оптимист. Я убежден, что инициатива, которую провозгласили все же не политические силы, а президент Украины, что мы должны, по меньшей мере, сделать 4200, я убежден, что 4200 в этом году будет реализована. Мы сделаем этот шаг», - заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

В тоже время он отметил, что повышение зарплат должно быть экономически обоснованным и не происходить за счет дополнительной печати денег Национальным банком.

Чиновник напомнил, что правительство в этом году уже увеличило минимальную заработную плату с 3200 до 3723 гривен.

«То есть это тоже достаточно серьезный шаг, и этот шаг вдвое превысит те инфляционные процессы, которые мы получим. То есть все же идем опережающими темпами. Рост зарплат будет идти выше инфляции в Украине», - добавил он.

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