В Украине введут систему лицензирования врачей 15 июня 2018 г. источник 0 0

В Украине введут систему лицензирования врачей, которая заменит существующую сегодня аттестацию.

Лицензию на деятельность будет выдавать специальный лицензионный совет при Министерстве здравоохранения, рассказала и. о. главы Минздрава Уляна Супрун.



«Будет специфический экзамен единый. При Минздраве будет лицензионный совет, который будет, как предполагается, состоять из 30 врачей, выбранных по конкурсу. Также предусмотрена ротация тех врачей, которые будут принимать решения о предоставлении лицензии», - рассказала Супрун.



При этом, по ее словам, внедрение лицензирования врачей предусматривает новую систему оценки их знаний.



«Будет только одна пересдача экзамена. Не будет больше аттестации, а будет лицензия, которую они должны подтверждать каждые 2-3 года», - отметила Супрун. Также предполагается система приостановки лицензии.



Он отметила, что переход на новую систему будет проходить с 2020 до 2024 года. Украинские лицензии будут признаваться в ЕС, США и других странах.



«Будет признание лицензии от стран - членов ЕС, от США, Канады, Японии и Израиля, где в Украине мы признаем выданную лицензию от тех стран, и те врачи смогут работать у нас уже без всяких бюрократических проблем. Я думаю, что это поможет нам доказать своим пациентам, и в иностранных странах, что наши лицензированные врачи на уровне ЕС, США и тех стран, которые я назвала», - подытожила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

