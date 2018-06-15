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Группа «ВВ» выпустила завораживающий клип на песню, которой 500 лет: видео

Группа «ВВ» выпустила завораживающий клип на песню, которой 500 лет: видео
Группа "Вопли Видоплясова" во главе с Олегом Скрипкой снял новый клип. Музыканты представили атмосферное видео на композицию "Дібрівонька".
"Новый клип "ВВ" – не из веселых. Он драматический, драматургический, лирический, прекрасная украинская народная мелодия звучит в этом клипе", - прокомментировал Скрипка.



Песня "Дібрівонька", на которую создали клип - народная, ей уже почти 500 лет. И Олег Скрипка убежден, она актуальна и сегодня. Ведь она передает всю боль девушек, которые теряют на войне своих любимых.

"ВВ" – это веселая группа, у нас веселые песни, но иногда встречаются и лирические. Это лирическая песня, и для "ВВ" это такой небольшой эксперимент, потому что песня народная, мы народные песни исполняем, но это редкая песня, которая найдена в фольклорной экспедиции, она нетипичная для украинской традиции", - сказал музыкант.

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