Группа «ВВ» выпустила завораживающий клип на песню, которой 500 лет: видео 15 июня 2018 г. источник 0 0

Группа "Вопли Видоплясова" во главе с Олегом Скрипкой снял новый клип. Музыканты представили атмосферное видео на композицию "Дібрівонька".

"Новый клип "ВВ" – не из веселых. Он драматический, драматургический, лирический, прекрасная украинская народная мелодия звучит в этом клипе", - прокомментировал Скрипка.







Песня "Дібрівонька", на которую создали клип - народная, ей уже почти 500 лет. И Олег Скрипка убежден, она актуальна и сегодня. Ведь она передает всю боль девушек, которые теряют на войне своих любимых.



"ВВ" – это веселая группа, у нас веселые песни, но иногда встречаются и лирические. Это лирическая песня, и для "ВВ" это такой небольшой эксперимент, потому что песня народная, мы народные песни исполняем, но это редкая песня, которая найдена в фольклорной экспедиции, она нетипичная для украинской традиции", - сказал музыкант.