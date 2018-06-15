Технологии

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Tesla сделала тестовый заезд по подземному тоннелю Илона Маска: видео

Tesla сделала тестовый заезд по подземному тоннелю Илона Маска: видео
Компания The Boring Company, которая занимается строительством транспортных тоннелей для автомобилей, показала тестовую поездку по одному из них.
По тоннелю проехала модель Tesla X с приспособлением, которое позволяет электрокару ездить по рельсам, сообщает "Новое время" со ссылкой на Electrek.



Первоначально компания говорила о "электрических платформах" в своих туннелях, на которых могли парковаться транспортные средства. Затем платформы должны были опускаться внутри туннелей и путешествовать по рельсам на высоких скоростях.

Совсем недавно The Boring Company начала фокусироваться на специально построенном электромобиле для перевозки пешеходов и велосипедистов. Теперь на видео на Twitter Tesla продемонстрировала новую систему, которая позволяет Model X путешествовать внутри туннеля самостоятельно.

В сообщении Tesla о новом туннеле упоминаются "зеленые огни в Малибу". Судя по всему, это означает, что компания близка к получению разрешения до продолжения своего туннеля в Западном Лос-Анджелесе. В настоящее время этот туннель ограничен Хоторном.

Недавно Илон Маск заявлял, что тестовый участок почти готов к эксплуатации и компания ждет разрешения властей на это. После этого тоннель будет открыт для поездок, причем во время тестового периода они будут бесплатными.

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