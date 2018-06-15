В Харькове пройдет женский велопарад
15 июня 2018 г.
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В Харькове 23 июня состоится Девочковый Велопарад 2018 "ВелоМузы".
Как сообщили организаторы, велопарад пройдет в один день с фестивалем "День Музыки". Девушки могут использовать в своем образе музыкальные инструменты или атрибуты, а также тематические костюмы.
За 40 минут участницы велозаезда проедут от сквера возле Госпрома до Зеркальной струи в парадном темпе. Участие в мероприятии бесплатное и не требует регистрации.
Расписание:
13:00 - сбор в сквере возле "Госпрома";
14:00 - старт;
14:40 - финиш у Зеркальной струи.