В Харькове пройдет женский велопарад 15 июня 2018 г. источник 0 0

В Харькове 23 июня состоится Девочковый Велопарад 2018 "ВелоМузы".

Как сообщили организаторы, велопарад пройдет в один день с фестивалем "День Музыки". Девушки могут использовать в своем образе музыкальные инструменты или атрибуты, а также тематические костюмы.



За 40 минут участницы велозаезда проедут от сквера возле Госпрома до Зеркальной струи в парадном темпе. Участие в мероприятии бесплатное и не требует регистрации.



Расписание:



13:00 - сбор в сквере возле "Госпрома";

14:00 - старт;

14:40 - финиш у Зеркальной струи.