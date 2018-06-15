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СБУ задержала еще одного фигуранта дела об «убийстве» журналиста Аркадия Бабченко

СБУ задержала еще одного фигуранта дела об «убийстве» журналиста Аркадия Бабченко
Служба безопасности задержала подозреваемого в организации несостоявшегося убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
Как сообщил замначальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, этот человек общался непосредственно с подозреваемым в организации несостоявшегося убийства Бабченко Борисом Германом и отвечал за деятельность группы троих специальных бойцов, которые должны были приехать в Украину из Ростова-на-Дону.

"В ходе операции гражданин "Т" был не только установлен, но и задержан", - сказал Тиводар. Он также отметил, что ему сообщено о подозрении и в причастности к подготовке терактов в Украине.

Также СБУ заочно сообщила о подозрении в пособничестве убийству Вячеславу Пивоварнику. На данный момент принимаются меры для установления его места пребывания.

По информации СБУ, Пивоварник находится за пределами Украины, а именно - на территории России. Он является гражданином Украины.

В ходе брифинга Тиводар продемонстрировал переписку Пивоварника с Германом о подготовке к организации терактов на территории Украины.

Напомним, информация о том, что Бабченко был застрелен в своем доме в Киеве, появилась вечером 29 мая. Как оказалось, убийство оказалось инсценировкой украинских спецслужб для защиты жизни журналиста, также правоохранителям удалось задержать предполагаемого организатора преступления - Бориса Германа. Он арестован на два месяца.

На суде Герман назвал человека, который, по его словам, стоит за покушением - Вячеслав Пивоварник, который "в приватном фонде Путина отвечает за Украину и теракты".

Исполнителем "убийства" назвал себя волонтер, участник боевых действий на Донбассе Алексей Цымбалюк.

Силовые ведомства утверждают, что следствие получило список 47 потенциальных жертв благодаря инсценировке убийства Бабченко.

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