Экономика

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В Украине запрещена работа платежной системы TYME

В Украине запрещена работа платежной системы TYME
Нацбанк отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является ООО «ФК «ОМП-2013».
Это решение было принято правлением НБУ и Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.

«В связи с отменой регистрации международной платежной системы TYME Национальный банк Украины также принял решение об отмене регистрации участников этой платежной системы», – сказано в сообщении.

Теперь TYME должна прекратить предоставление услуг по переводу с 20 июня и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам в платежной системе согласно правилам платежной системы и соответствующими договорами.

«Причиной принятия решения стало получение НБУ документально подтвержденной информации от Службы безопасности Украины о том, что международная платежная система TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что создает риски возникновения угроз национальной безопасности Украины», – сказано в сообщении.

Регулятор отметил, что платежные системы были предупреждены о недопустимости сотрудничества с платежными системами, в отношении которых Украина ввела санкции, а также взаимодействия с указанными платежными системами через посредство других платежных систем и организаций независимо от их юрисдикции.

При этом система TYME уверяла Национальный банк о соблюдении соответствующих ограничений.

«Национальный банк отмечает, что любые действия, направленные на нарушение или обход ограничений, установленных законодательством, недопустимы, и призывает участников платежного рынка добросовестно соблюдать украинское законодательство», – отмечается в сообщении.

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