В Украине запрещена работа платежной системы TYME 15 июня 2018 г. источник 0 0

Нацбанк отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является ООО «ФК «ОМП-2013».

Это решение было принято правлением НБУ и Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.



«В связи с отменой регистрации международной платежной системы TYME Национальный банк Украины также принял решение об отмене регистрации участников этой платежной системы», – сказано в сообщении.



Теперь TYME должна прекратить предоставление услуг по переводу с 20 июня и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам в платежной системе согласно правилам платежной системы и соответствующими договорами.



«Причиной принятия решения стало получение НБУ документально подтвержденной информации от Службы безопасности Украины о том, что международная платежная система TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что создает риски возникновения угроз национальной безопасности Украины», – сказано в сообщении.



Регулятор отметил, что платежные системы были предупреждены о недопустимости сотрудничества с платежными системами, в отношении которых Украина ввела санкции, а также взаимодействия с указанными платежными системами через посредство других платежных систем и организаций независимо от их юрисдикции.



При этом система TYME уверяла Национальный банк о соблюдении соответствующих ограничений.



«Национальный банк отмечает, что любые действия, направленные на нарушение или обход ограничений, установленных законодательством, недопустимы, и призывает участников платежного рынка добросовестно соблюдать украинское законодательство», – отмечается в сообщении.

