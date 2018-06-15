В Харькове полицейский требовал деньги за закрытие дела 15 июня 2018 г. источник 0 0

В Харькове на взятке разоблачили должностное лицо одного из районных отделов полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

По данным ГПУ, 15 июня за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 75 тыс. грн был задержан заместитель начальника – начальник следственного отделения одного из районных отделений полиции в Харькове.



Установлено, что служащий, используя свое служебное положение, требовал и получил от гражданина Украины деньги за закрытие уголовного производства.



Его задержали сразу после получения неправомерной выгоды и предоставления гражданину постановления о закрытии уголовного производства.



Продолжаются первоочередные следственные действия, обыски. Задержанному готовятся уведомления о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранение его от занимаемой должности.

