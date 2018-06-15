Украина

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С понедельника меняются требования к деятельности обществ с ограниченной ответственностью

С понедельника меняются требования к деятельности обществ с ограниченной ответственностью
Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» вступит в силу 17 июня и полностью изменит подходы к созданию и работе ООО и ОДО.
Директор Департамента регистрации Олег Дробот отметил, что уже с понедельника полностью изменятся требования к содержанию уставов ООО или ОДО, требования к вступлению или выходу участников из таких обществ и к изменению данных о предприятии.

«Департамент регистрации Харьковского городского совета является субъектом, который проводит на территории города максимальное количество регистрационных действий в данной сфере. Мы ведем плотную работу с Министерством юстиции Украины, чтобы получить понимание по вопросам, которые возникнут с понедельника у всех заявителей, связанных с такой регистрацией», - сообщил Олег Дробот.

Он также пояснил некоторые новшества нового закона. По его словам, законом вводится понятие «корпоративный договор», которого не было ранее. Это договор, который заключается в письменной форме между всеми учредителями предприятия и в котором они фиксируют свои права и обязанности. Также изменятся требования к составу данных, которые являются обязательными для устава обществ. Этот состав данных будет уменьшен по сравнению с тем перечнем данных, который действует на сегодняшний день. Такими данными станут наименование предприятия, состав органов управления и порядок вступления или выхода из состава участников, а вся другая информация будет вноситься по желанию.

Как пояснил Олег Дробот, закон полностью меняет подход к выходу отдельных участников из состава общества и получению согласия других участников на такой выход. Также отменяется граничная численность состава участников: если ранее их максимальное количество составляло 100 человек, то теперь количество неограничено.

«Этот закон направлен на борьбу со злоупотреблениями в данной сфере, например, с незаконным получением доли в корпоративных правах на таких предприятиях, то есть он направлен на борьбу с рейдерством», - подчеркнул директор Департамента регистрации.

Также он сообщил, что, согласно требованиям нового закона «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», все действующие ООО и ОДО должны привести свои уставы в соответствие с требованиями закона в течение года с момента вступления его в силу. На этот период все предприятия будут освобождены от административного сбора за внесение этих изменений.

«Мы призываем заявителей не обращаться массово в первые дни и не создавать искусственный ажиотаж, потому что для этого нет никаких предпосылок. Я уверен, что профессиональное сообщество быстро адаптируется под требования нового закона и все процедуры пройдут спокойно», - отметил Олег Дробот.

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