С понедельника меняются требования к деятельности обществ с ограниченной ответственностью 15 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» вступит в силу 17 июня и полностью изменит подходы к созданию и работе ООО и ОДО.