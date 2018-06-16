От хороших врачей пациенты уходят с улыбкой

«Он улыбки зажигает вокруг!» — именно так отзываются пациенты о докторе, кандидате медицинских наук по специальности «стоматология» Евгении Мезенцеве. Наши читатели обратились в редакцию «Вечернего Харькова» с просьбой поздравить весь коллектив клиники доктора Мезенцева с профессиональным праздником – Днем медика.

Специалист с более чем 20-летним стажем



Евгений Борисович МЕЗЕНЦЕВ родился в 1972 году в Харькове. В 1994 году с красным дипломом окончил лечебный факультет Харьковского медицинского университета (сейчас Харьковский национальный медицинский университет). В 2003 году окончил Харьковскую медицинскую академию последипломного образования по специализации «Общая и хирургическая стоматология».



Специалист с более чем 20-летним стажем, кандидат медицинских наук.

С 1994 по 1997 год – хирург в Московском научно-исследовательском институте стоматологии. С 1997 года по настоящее время – стоматолог-хирург, руководитель стоматологической клиники «Мезенцев». Евгений Борисович МЕЗЕНЦЕВ родился в 1972 году в Харькове. В 1994 году с красным дипломом окончил лечебный факультет Харьковского медицинского университета (сейчас Харьковский национальный медицинский университет). В 2003 году окончил Харьковскую медицинскую академию последипломного образования по специализации «Общая и хирургическая стоматология».Специалист с более чем 20-летним стажем, кандидат медицинских наук.С 1994 по 1997 год – хирург в Московском научно-исследовательском институте стоматологии. С 1997 года по настоящее время – стоматолог-хирург, руководитель стоматологической клиники «Мезенцев».

Здоровые зубы и белоснежная улыбка – неотъемлемая часть успешного человека. Но так сложилось, что поход к стоматологу у многих людей ассоциируется с переживаниями и неизбежной болью. Команда стоматологической клиники доктора Мезенцева сломала эти стереотипы. Стоматологи высочайшего уровня, используя современное оборудование и передовые технологии, помогают своим пациентам быстро, качественно и безболезненно справиться с любой стоматологической проблемой. Об этом «Вечернему Харькову» рассказали сами пациенты.— Не буду описывать все мои мытарства по многим клиникам Харькова. Скажу лишь, что полтора года я пытался привести свои зубы в порядок, но проблема оказалась настолько серьезной, что никто не хотел за меня браться, — рассказывает харьковчанин Виктор Степанчак. – Врача, обладающего безупречным профессиональным мастерством, знанием последних технологических новаций в этой области медицины и просто удивительными человеческими качествами, каким оказался Евгений Борисович Мезенцев, мне посоветовал товарищ, прослышав о моей беде.По словам Виктора, после проведенных непосредственно в клинике обследований, доктор точно поставил диагноз и взялся за решение сложнейшей стоматологической проблемы. Успешную операцию, которая длилась полтора часа, провел лично. Хотя обычно лечебные процедуры профессионально выполняют его коллеги – сотрудники клиники, а он в большей степени выступает как консультант.— Теперь, наконец-то, я могу не только улыбаться, но и жевать! – смеется счастливый пациент.Мезенцева называют «врачом для безнадежных» – говорят, что он способен избавить не только от любых стоматологических проблем, но и спасти жизнь. На прием к удивительному доктору, в совершенстве владеющему самыми передовыми методами лечения, едут люди не только из всех концов Украины, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Говорят, стоматологическая помощь в клинике — европейского уровня, а цены гораздо доступнее.— Ну как же мне всю свою благодарность описать? На свете столько есть врачей обыкновенных, а вы – волшебник! Ведь вы улыбки зажигаете вокруг! – такие слова адресует Евгению Мезенцеву Вероника, проживающая в соседней стране. – Мало того, что это компетентный специалист, в чем я убедилась на собственном опыте, так он еще и очень внимательный, чуткий, отзывчивый доктор. Когда чувствуешь, что за тебя искренне переживают, когда видишь, что делается все для того, чтобы результат лечения тебя порадовал, – будто крылья за спиной вырастают. Снова обретаешь почву под ногами, веришь – тут тебе уж точно помогут. И результат – просто ошеломляющий…Безусловно, успех качественного лечения зависит от слаженной работы команды профессионалов. Все сотрудники клиники доктора Мезенцева как раз и создают превосходную, качественную стоматологическую услугу. Вместе добиваются отличного результата, ставя четко намеченные цели не на один год, выполняя поставленные задачи, обучая молодых специалистов и всего персонала в целом, посещая курсы повышения квалификации, тренинги, получая сертификаты, лицензии, разрешения санитарных и прочих служб и инстанций. А посему, говорят пациенты, посещение клиники вызывает только положительные эмоции.– Во-первых, здесь стерильная чистота, к пациентам относятся приветливо, все тебе улыбаются, на все вопросы понятно и доступно отвечают. Здесь человек чувствует себя очень комфортно. Во-вторых – обследование проводится на месте: и лабораторные исследования, и рентген, и КТ, и другие весьма специфические процедуры. Все необходимые специалисты – и протезисты, и зубные техники, стоматологи-терапевты и т.д. – в клинике есть. Таким образом, предоставляется полный спектр услуг. Ну и, конечно же, ценовая политика радует, — отмечает харьковчанин Антон Серегин.