Политика

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Оппозиционер обвиняет власть в фарсе

Оппозиционер обвиняет власть в фарсе
Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул пришел к руководству Верховной Рады за документами на снятие неприкосновенности, а их там не оказалось. 
Вместо заявленных в представлении ГПУ 352 страниц, в Аппарате Верховной Рады оппозиционеру хотели дать материалы всего на 21 странице. Самих документов, которыми прокуратура обосновывала необходимость снятия неприкосновенности с Александра Вилкула в этом пакете документов не было, сообщается на персональном сайте политика.

- Все заявления власти, что я якобы уклоняюсь от получения документов на снятие неприкосновенности – это очередной обман. Я был на прошлой неделе в Раде, даже выступал с трибуны парламента. На этой неделе работал в комитете, был в своем кабинете. Никто мне ничего не пытался принести, вручить или даже связаться. Когда я пришел лично, документов мне не дали – их просто нет. Задача всего этого фарса, организованного властью – оказать на меня давление, потому что я говорю правду о том, что на самом деле происходит в стране, – прокомментировал ситуацию Александр Вилкул.

Во вторник, 12 июня, оппозиционер вместе с адвокатом пришел за документами к спикеру парламента, но в приемной сказали, что Андрея Парубия нет на месте. После этого Вилкул пошел к руководителю аппарата Верховной Рады, но Петра Боднара также не оказалось на работе.

Секретарь главы аппарата Ирина Каталиченко попыталась передать неполный комплект документов: вместо 352 страниц – 21 страницу без какой-либо доказательной базы. Все указанные нарушения были задокументированы в соответствие с законодательством, о чем составлены акты, говорится на сайте Александра Вилкула.

Также политик проверил официальный депутатский почтовый ящик в Верховной Раде, и там также не оказалось полного пакета необходимых документов. Об этом тоже был составлен соответствующий акт.

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