Как проявляется паническая атака 16 июня 2018 г. Алена Борисова 0 0

Недавно мои близкие были вынуждены вызвать мне скорую. Состояние, в котором я находилась, напоминало нешуточный сердечный приступ. Однако врач после кардиограммы безапелляционно заявил: паническая атака. Хотелось бы узнать подробнее о том, что это такое?



Светлана Ольховик

Это расстройство может возникнуть в любом возрасте, объясняет психиатр Игорь Толкунов. По его словам, каждый 20-й человек в наше время знаком с приступами паники, которые характеризуются ощущением тревоги и ужаса, дезориентации в пространстве. Паническая атака в первую минуту может быть принята за сердечный приступ или инсульт. Она случается неожиданно: сердце начинает бешено колотиться, появляется слабость, головокружение, дрожь в руках. Многие испытывают чувство нехватки кислорода – развивается гипервентиляция, которая оказывает воздействие на уровень углекислого газа в крови, что изменяет ее химический состав. Нередко во время панической атаки человек теряет сознание. Особенно подвержены таким состояниям женщины, утверждает психиатр.



Приступы паники могут происходить регулярно - раз в неделю или даже чаще. При этом, если приступ паники однажды случился, это вовсе не означает, что у человека разовьется паническое расстройство.



Точные причины панического расстройства до конца не выяснены, утверждает медик.

- Оно может быть вызвано проблемами на уровне химических веществ мозга, – говорит он. – Кроме того, существует и генетическая предрасположенность к «атакам». Так, у ребенка, чьи родители страдают от панического расстройства, в 7-8 раз больше шансов получить нежелательное «наследство». Толчком к появлению симптомов панического расстройства может быть сильный стресс.



Люди с подобной проблемой нуждаются в профессиональной помощи. Это может быть психотерапия, медикаментозное лечение или комбинация двух методов в сочетании с коррекцией режима и питания.