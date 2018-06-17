Новую оперную площадку опробует американская знаменитость

Харьковский оперный 18 июня представит свою новую площадку — камерную сцену, которая откроется концертом современной американской музыки в исполнении украинских музыкантов и солистов.

Микроопера: где же, если не в Схіd Opera?

Что будут презентовать на новой площадке?

Cобрать все виды искусства в одно произведение

Из университета штата Индиана – в Харьков

Кто такой Ричард Кэмерон-Вульф

Ричард Кэмерон-Вульф родился в Кливленде (Огайо, США). Учился музыке в Oberlin College и Университете Индианы. Основными преподавателями были выдающиеся музыканты: по игре на фортепиано – Джозеф Батиста и Менахем Преслер; по композиции – Бернард Хейен, Ксенакис, Джон Итон, Хуан Оррего-Салас.



После непродолжительных периодов преподавания Кэмерон-Вульф переехал в Нью-Йорк, где работал как исполнитель и создавал музыку для нескольких крупных балетных трупп и коллективов современного танца, в частности для труппы Хосе Лимона. В 1978 он начал 23-летнюю преподавательскую работу в колледже при государственном Университете Нью-Йорка. Преподавал теорию и историю музыки, композицию, музыкальную литературу для хореографов. В 2002 году завершил преподавательскую карьеру в университете и посвятил все свое время игре на фортепиано и композиторскому творчеству. Кэмерон-Вульф участвовал в многочисленных музыкальных фестивалях по всему миру. Ричард Кэмерон-Вульф родился в Кливленде (Огайо, США). Учился музыке в Oberlin College и Университете Индианы. Основными преподавателями были выдающиеся музыканты: по игре на фортепиано – Джозеф Батиста и Менахем Преслер; по композиции – Бернард Хейен, Ксенакис, Джон Итон, Хуан Оррего-Салас.После непродолжительных периодов преподавания Кэмерон-Вульф переехал в Нью-Йорк, где работал как исполнитель и создавал музыку для нескольких крупных балетных трупп и коллективов современного танца, в частности для труппы Хосе Лимона. В 1978 он начал 23-летнюю преподавательскую работу в колледже при государственном Университете Нью-Йорка. Преподавал теорию и историю музыки, композицию, музыкальную литературу для хореографов. В 2002 году завершил преподавательскую карьеру в университете и посвятил все свое время игре на фортепиано и композиторскому творчеству. Кэмерон-Вульф участвовал в многочисленных музыкальных фестивалях по всему миру.

Главный режиссер Схіd Opera Армен Калоян напомнил, что 5 июня была открыта новая площадка театра — Схіd Opera Stage под открытым небом, где были представлены не только оперные исполнители, но и рок-группы, джаз, диджейская музыка и другие мультикультурные группы. А 18 июня в оперном открывается еще одна новая площадка.— Она будет презентована произведениями американского композитора и пианиста Ричарда Кэмерона-Вульфа, который является основоположником одного из очень интересных направлений – микрооперы, – рассказывает Армен Калоян. – Ну как не показать ее в нашем оперном театре? Ждем зрителей в 17.00. Будет очень интересно. Это современное направление в классической музыке. И те, кто никогда с ним не сталкивался, увидят, что есть совершено иная опера, совершенно другая музыка, с другим восприятием — более психологическим звучанием инструментов, нам привычным.В этот же день состоится и презентация Молодежного музыкального хаба.— Проектом руководит молодой дирижер Сергей Горкуша. Будут молодые музыканты, молодые вокалисты, — продолжает Армен Калоян. — Один из баритонов — студент Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. Женскую партию будет исполнять Анна Бычкова – тоже молодая исполнительница, недавно окончившая Харьковский национальный университет искусств имени Котляревского. Кроме того, она училась в Испании — центре Пласидо Доминго. Пела в «Травиате», где Доминго исполнял партию Жермона, а Анечка – партию Флоры. У нее есть опыт исполнения музыки Ричарда Кэмерона-Вульфа.По словам Армена Калояна, музыкальный хаб – это площадка для молодых исполнителей, композиторов, режиссеров, либреттистов, которая может стать стартом для их творчества.— Она находится в фойе первого яруса балкона – налево от главного входа, — уточнил он.По словам дирижера, сооснователя и участника Харьковского гитарного квартета, куратора проекта «Ричард Кэмерон-Вульф в Схіd Opera» Сергея Горкуши, это будет вечер, практически полностью состоящий из музыки американского композитора. Он будет выступать не только как композитор, но и как пианист, поскольку исполнительское искусство составляет значимую часть его творческой жизни.— Это будет диалог культур, — продолжает Сергей Горкуша. — Потому что украинские музыканты будут исполнять американскую музыку, а американские – в том числе и музыку композитора украинского происхождения.Будет представлен целый ряд произведений в разных жанрах, интригует дирижер.— Прозвучит микроопера «Сквозь затемненное стекло» для двух солистов ансамбля и микроопера «Музыкальный саван для Била Нота» – посвящение американскому поэту, в котором Армен Калоян будет участвовать как актер. Кроме того, прозвучит кантата «Бездыханный» для двух солистов и четырех гитар. Это будет харьковский гитарный квартет, для которого, собственно говоря, и писалось это произведение. В программе будут и некоторые камерные произведения. В концерте примет участие перформер Ирина Авдеева как танцор в японском авангардном стиле 1960-х.Среди исполнителей, по словам Сергея Горкуши, — молодые музыканты, и не только из Харькова.— Приедет замечательный солист из Киева — Коля Кушниренко, с которым мы уже сотрудничали. Он имеет серьезный опыт работы с музыкой Ричарда Кэмерона-Вульфа, — уточняет Сергей. — То есть проект довольно интересный – молодой, живой, в какой-то степени экспериментальный. Потому что для Харькова это что-то новое — полуконцертные, полутеатральные постановки, продолжающиеся шесть-десять минут. А после концерта можно остаться, чтобы задать вопросы, обсудить увиденное-услышанное.Что такое микроопера, рассказал сам автор жанра. Повествование Ричард Кэмерон-Вульф начал со своих родителей.— Оба они были музыкантами. Мама играла на мандолине, отец – на гармони. А у наших соседей – в Кливленде (штат Огайо, США) было пианино. И я каждый день ходил к ним в гости. И в конце концов соседи решили, что жить им будет намного легче, если они отдадут свое пианино нам, — улыбается он. — Когда мне было 12 лет, у меня появилась идея объединить музыку и театральное действо. И тогда я впервые начал писать свою собственную музыку. В 1968 году написал композицию в тесном сотрудничестве с современными хореографами. Именно тогда и была создана моя первая микроопера.Судя по рассказу Ричарда, его лучшими друзьями, когда он уже учился в университете штата Индиана, были не музыканты, а художники, поэты, танцоры.— И вполне естественно, что нам захотелось сотрудничать. В течение нескольких лет мы встречались каждое воскресенье и создали свою организацию. Мы предлагали собрать все виды искусства вместе, как это было раньше – в древние времена. Чтобы художник мог подкинуть какую-то идею поэту, поэт – танцору и т.д. – продолжает Ричард Кэмерон-Вульф. — И тогда я впервые назвал такое сотрудничество микрооперой, то есть придумал новый термин. Это полное театральное представление с максимальной продолжительностью 10 минут, один-два певца или актера, небольшое количество музыкантов, художник, который создает декорации и костюмы и видеограф, который все это снимает, чтобы можно было показывать более широкой аудитории.Как же получилось, что известный во всем мире композитор и пианист, основатель микрооперы, оказался в Харькове?— В 1965 году в наш университет приехал музыковед Борис Шварц. Это было время, когда он писал о советской музыке, советских композиторах. И он привез с собой ноты – музыку непризнанных советских композиторов, а именно: Шнитке, Сильвестрова, Денисова. И мы — студенты университета — записали эту музыку. Шварц забрал кассеты, привез их в Советский союз и раздал этим композиторам, — рассказывает Ричард Кэмерон-Вульф.В 1989 году, уже будучи преподавателем в университете штата Нью-Йорк, он пригласил одного из ленинградских композиторов прочесть лекцию. После чего глава Ленинградского отделения Союза композиторов СССР Андрей Петров пригласил Ричарда в Ленинград.— Вместе с ним мы создали центр обмена между советскими и американскими музыкантами. С того момента каждые два-три года я начал приезжать в Восточную Европу — в Россию, Азербайджан, Латвию, а в последнее время все чаще стал посещать Украину.