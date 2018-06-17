Дачный сезон: какие цветы опасны для здоровья

Уважаемая редакция! Планируем провести отпуск с маленьким ребенком на даче у родственников. Расскажите, пожалуйста, нам, городским жителям, какие растения могут причинить вред здоровью. Заранее спасибо!
Светлана Золотых
Гортензия: красивая и коварная
Даже самые прекрасные цветы иногда представляют опасность для здоровья. Некоторыми цветами лучше любоваться издали, ни в коем случае не нюхать их, предостерегает биолог Илья Кононенко.
- К примеру, дачники очень любят выращивать гортензию, этот цветок часто украшает придомовые территории и клумбы. Красивое растение с пышными белыми, голубыми или розовыми соцветиями — безусловно, хорошее украшение двора. Но ни в коем случае нельзя пробовать гортензию на вкус. Это ядовитое растение, которое содержит гидрагин – вещество, относящееся к цианидам. Оно вызывает учащение пульса, приступы удушья, судороги и резкое снижение артериального давления. Возможен летальный исход.
Наперстянка: ядовитые колокольчики
Соцветия наперстянки имеют вид колокольчиков, и, конечно, они очень хороши на дачном участке. Но с этим растением нужно быть осторожным. По словам специалиста, наперстянку уже давно используют в медицине для лечения сердечных заболеваний. Почти все части растения содержат сердечные гликозиды – дигитонины. Эти вещества относятся к категории смертельно опасных. Если «полакомиться» таким растением, появится тошнота, рвота и диарея. Высокие дозы дигитонинов могут привести к смерти, особенно у детей.
Клещевина: опасные фасолинки
Клещевина очень популярна, ее любят высаживать у домов. Растение неприхотливо и может радовать глаз до самых заморозков. К сожалению, далеко не всем известно, что клещевина может быть смертельно опасной. Колючие плоды растения содержат ядовитое вещество рицин. Особенно опасны плоды в виде фасолинок. Всего 2-3 таких фасолинки могут привести к смерти ребенка. Поэтому крайне опасно украшать такими растениями территорию возле детских учреждений – детсадов и школ. Для взрослого организма фатальными будут 8-10 плодов.
Безвременник: отравляющие алкалоиды
Безвременник примечателен тем, что образует листья ранней весной, а цветки - только осенью. С этим цветком нужно быть осторожнее, особенно, если поблизости могут находиться дети. По словам специалиста, отравляющие свойства безвременника обусловлены содержанием ядовитых алкалоидов – колхицина и колхамина. Эти вещества содержатся во всех частях растения. Отведав это растение, человек теряет сознание. У него нарушается состав крови. Для нейтрализации яда безвременника рекомендуется выпить как можно больше молока и чая.
Делифиниум: предельно токсичен
то красивое растение весьма популярно у дачников. И вряд ли даже каждый третий садовод осведомлен о том, что практически все части дельфиниума токсичны. Особенно опасны молодые листья и семена, содержащие большие дозы алкалоидов.
Если попробовать на вкус эти очаровательные голубые колокольчики, уже через несколько минут появится сильная тошнота, жжение и замедление сердцебиения. Нужно немедленно обращаться к врачу – в данном случае промедление может стоить жизни, счет идет буквально на часы, отмечает Илья Кононенко.