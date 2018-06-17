Здоровье

  • 125
    •  / 

Дачный сезон: какие цветы опасны для здоровья

Дачный сезон: какие цветы опасны для здоровья
Уважаемая редакция! Планируем провести отпуск с маленьким ребенком на даче у родственников. Расскажите, пожалуйста, нам, городским жителям, какие растения могут причинить вред здоровью. Заранее спасибо!

Светлана Золотых

Гортензия: красивая и коварная


Даже самые прекрасные цветы иногда представляют опасность для здоровья. Некоторыми цветами лучше любоваться издали, ни в коем случае не нюхать их, предостерегает биолог Илья Кононенко.

- К примеру, дачники очень любят выращивать гортензию, этот цветок часто украшает придомовые территории и клумбы. Красивое растение с пышными белыми, голубыми или розовыми соцветиями — безусловно, хорошее украшение двора. Но ни в коем случае нельзя пробовать гортензию на вкус. Это ядовитое растение, которое содержит гидрагин – вещество, относящееся к цианидам. Оно вызывает учащение пульса, приступы удушья, судороги и резкое снижение артериального давления. Возможен летальный исход.

Наперстянка: ядовитые колокольчики


Соцветия наперстянки имеют вид колокольчиков, и, конечно, они очень хороши на дачном участке. Но с этим растением нужно быть осторожным. По словам специалиста, наперстянку уже давно используют в медицине для лечения сердечных заболеваний. Почти все части растения содержат сердечные гликозиды – дигитонины. Эти вещества относятся к категории смертельно опасных. Если «полакомиться» таким растением, появится тошнота, рвота и диарея. Высокие дозы дигитонинов могут привести к смерти, особенно у детей.

Клещевина: опасные фасолинки


Клещевина очень популярна, ее любят высаживать у домов. Растение неприхотливо и может радовать глаз до самых заморозков. К сожалению, далеко не всем известно, что клещевина может быть смертельно опасной. Колючие плоды растения содержат ядовитое вещество рицин. Особенно опасны плоды в виде фасолинок. Всего 2-3 таких фасолинки могут привести к смерти ребенка. Поэтому крайне опасно украшать такими растениями территорию возле детских учреждений – детсадов и школ. Для взрослого организма фатальными будут 8-10 плодов.

Безвременник: отравляющие алкалоиды


Безвременник примечателен тем, что образует листья ранней весной, а цветки - только осенью. С этим цветком нужно быть осторожнее, особенно, если поблизости могут находиться дети. По словам специалиста, отравляющие свойства безвременника обусловлены содержанием ядовитых алкалоидов – колхицина и колхамина. Эти вещества содержатся во всех частях растения. Отведав это растение, человек теряет сознание. У него нарушается состав крови. Для нейтрализации яда безвременника рекомендуется выпить как можно больше молока и чая.

Делифиниум: предельно токсичен


то красивое растение весьма популярно у дачников. И вряд ли даже каждый третий садовод осведомлен о том, что практически все части дельфиниума токсичны. Особенно опасны молодые листья и семена, содержащие большие дозы алкалоидов.
Если попробовать на вкус эти очаровательные голубые колокольчики, уже через несколько минут появится сильная тошнота, жжение и замедление сердцебиения. Нужно немедленно обращаться к врачу – в данном случае промедление может стоить жизни, счет идет буквально на часы, отмечает Илья Кононенко.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2631.55 грн
100 EUR 3051.55 грн
10 RUB 4.1981 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи