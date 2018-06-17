На что обратить внимание при покупке зонта 17 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Летнее настроение не испортит даже проливной дождик, если в сумочке лежит новенький симпатичный зонтик. Как же правильно выбрать надежного защитника от дождя?

Моделей сегодня выпускается множество. Самые простые - механические, которые раскрываются и закрываются вручную. Причем, сложившись в 3-4 раза, они с легкостью помещаются даже в маленькой дамской сумочке. Но спицы в таких трансформерах состоят из нескольких сочленений, поэтому с сильными порывами ветра не справляются, и зонт может быстро превратиться в «инвалида».



Чего не скажешь о зонтах-тростях – правда, места они занимают прилично, зато спицы в них ломаются реже, потому что отсутствуют перегибы, как в складывающихся зонтах.

Еще один вариант – аксессуары «для ленивых»: полуавтоматы и автоматы. Первые открываются одним нажатием на кнопку, а складываются вручную, вторые и открываются, и закрываются автоматически. Правда, из-за механизма такие зонты, как правило, немало весят и могут сломаться, если закрывать их вручную.



Как уверяют специалисты, чем проще конструкция зонта, тем он надежнее. Количество спиц колеблется от 8 до 32, но больше – не значит лучше. Оптимальный вариант – 8–16 спиц. Они могут быть изготовлены из алюминия или стали – обычной либо с титановым напылением. Для легкости складные зонтики, как правило, натягивают на невесомые алюминиевые каркасы, однако прочностью они похвастаться не могут. Стальной каркас более надежен, зато он значительно тяжелее. Самый дорогой вариант – стальные спицы с титановым напылением, наконечники которых выполнены из углепластика. Зонту с таким «скелетом» никакой ураган не страшен.



Выбирая себе верного спутника на непогожие дни, нелишне обратить внимание и на ткань, из которой он изготовлен. Самые дешевые модели покрывают нейлоном. Но этот материал всегда выглядит мятым, а в жару он может «сесть», в результате механизм такого зонта при открывании заклинит.



Современные зонты выполняются из полиэстера. Этот материал гораздо красивее, но очень капризен – на него даже рисунок не наносят, потому что он может смыться под дождем, говорит консультант. А вот если в него добавлена хлопковая нить (посмотрев на свет, можно увидеть переплетение нитей) – это уже совсем другое дело. Такая «одежка» гораздо надежнее – она не выгорает и не протирается.



А ткань, по виду напоминающая плащевку, называется эпонж. По прочности он не уступает полиэстеру. Капельки дождя с него попросту скатываются — и зонт остается практически сухим. Но самые прочные – ткани с тефлоновой пропиткой, которые к тому же гораздо мягче и тоньше эпонжа. Капли по ней тоже не стекают, а скатываются, и после дождя такой зонт достаточно просто встряхнуть.