Общество

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Детям нравится запускать ракету

Детям нравится запускать ракету
Вы замечали, насколько более шумно стало в метро? Везде дети, группы школьников – такие возбужденные, словно в предвкушении чего-то особого. Собственно, так оно и есть. Занятия закончились, и теперь можно посвятить время полезному отдыху и интересному опыту.
В учебном центре «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина к началу летних каникул готовились, как всегда, заранее. Хотелось не просто удивить детей, но и организовать достойный познавательный процесс. Проще говоря, обеспечить максимальное количество экскурсий для школьников. Именно поэтому «ЛЦ» пригласил университетских волонтеров, чтобы те помогли не только разнообразить тематику рассказов, но и предоставить максимальную информацию о новых экспонатах.
На страницах «Вечернего Харькова» мы уже писали об обновленной экспонатной базе, которую сотрудники и консультанты центра презентовали ко Дню науки. Теперь у многих возникает вопрос: как справились с огромным количеством любопытной детворы эти самые новые разработки?

Начнем с того, что юным гостям очень понравилось запускать ракету. Мы говорим об экспонате «Электромагнитная пушка». Дети выстраивались в очередь, чтобы нажать заветную кнопку «Старт». И ракета не подводила посетителей. Сотни раз она «улетала в далекие миры» и возвращалась на место.

Многим детям запомнилось, как экспонат «Черная дыра» поглощала их монетки. Экскурсоводы старались уделить этому устройству должное внимание. О гравитации и черных дырах сейчас можно слышать довольно часто. Реже упоминается то, что школьное представление о притяжении между небесными телами несколько устарело. Вместо притяжения гравитацию связывают с искривленным пространством вокруг массивных тел, что иллюстрирует этот экспонат. Но для детей это просто завораживающая карусель монеток, «ввинчивающихся» внутрь воронки.

Очень зрелищные занятия с детьми проводил в комнате света физик-экспериментатор Вячеслав Решетняк. Магические оптические явления – очень, кстати говоря, зрелищные и красивые – завораживали школьников. В этом особом мире света было сделано за это время множество фотосессий! Вячеслав Григорьевич использовал для своих экспериментов как обычные подручные средства (прозрачную пленку, пластиковые изделия, разноцветные одежды), так и специальное оборудование (кривые зеркала или, скажем, монитор компьютера). Интерактивные лекции физика можно сравнить с удивительные спектаклем, где главными участниками были все же дети.

Каникулы только начинаются. При этом сезон школьных лагерей подходит к концу. А это значит, что летом в «ЛандауЦентре» скучно не будет.

Кстати


Учебный центр «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина создан в январе 2014 года при активной поддержке Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей ХНУ. На сегодняшний день это первый и единственный в Украине приуниверситетский центр интерактивной науки.

Коллектив «ЛандауЦентра»

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