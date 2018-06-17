Полезен ли дневной сон 17 июня 2018 г. Алена Борисова 0 0

С выходом на пенсию у меня появилось привычка спать днем. Однако при этом меня слегка мучает совесть и не покидают сомнения насчет полезности дневного сна – все-таки из детсадовского возраста я давно вышла. Что думают медики об этом? Заранее спасибо за разъяснения.



Галина Анатольевна Истратова

– Сон во второй половине дня – отличный способ пополнить энергетический запас, - говорит семейный врач Ольга Луценко. – Особенно если ночью не удалось полноценно выспаться. Как известно, норма сна колеблется в пределах 7-9 часов. Кому-то хватает семи часов, а кому-то необходимо еще 40 минут сна, чтобы чувствовать себя бодрым в течение дня.



Пренебрегать послеполуденным сном не стоит, если есть желание и возможность, отмечает Ольга Ивановна. По ее словам, дневной сон значительно улучшает концентрацию внимания, а значит, дает возможность справляться с разнообразными задачами во второй половине дня более продуктивно. Кроме того, это отличная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы.



Как утверждают британские исследователи, сон во второй половине дня имеет успокоительный эффект – он избавляет от тревожных мыслей, а также способствует снижению кровяного давления. В результате исследования, проведенного в Германии, было доказано, что люди, которые спят около часа во второй половине дня, гораздо лучше запоминают большие объемы информации.



Кстати, дневной сон поддерживается на государственном уровне во многих южных странах. Во время жаркого полдня никто не работает - все предаются отдыху. Сиеста — это официальное время для отдыха в Италии, Испании, Португалии и некоторых латиноамериканских странах. В Японии и Китае работодатели дают работникам время на полуденный сон, полагая что во второй половине дня мозг нуждается в передышке.