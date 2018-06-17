Советы от ВХ

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Кружевной зонт спасет от зноя

Кружевной зонт спасет от зноя
Модные зонты 2018 в этом сезоне отличаются особой яркостью и даже некой экстравагантностью. Эти изделия выполняют не только свои прямые обязанности, а именно защищают от ветра и дождя, но и являются стильными и модными аксессуарами.
Особые акценты в этом сезоне ставятся на расцветки зонтиков. В тренде — различные принты, абстрактные и геометрические фигуры и многое другое. На этом аксессуаре могут быть изображения животных, достопримечательностей того или иного города, звериные принты, также в моде совсем прозрачные модели или приспособления с небольшими бесцветными элементами.

По-прежнему в моде вертикальные и горизонтальные полосы, различные графические рисунки, смотрится этот вариант очень оригинально и первобытно. Набирают популярность модели, состоящие из двух основных цветов. Один цвет – снаружи, он может быть классическим, а другим окрашена внутренняя сторона изделия. Он, в свою очередь, может быть выразительным и сочным, и это делает атрибут не просто стильным, но и жизнеутверждающим, он обязательно повысит настроение в дождливый день.

Зонты в этом сезоне могут быть как-то по-особенному декорированы. Например, на модных показах были представлены очень интересные и необычные модели в этническом стиле. В качестве украшений можно использовать стразы, камни и различные клепки. Есть изделия, ручка которых выполнена целиком из металла. Некоторые отдельные дизайнеры украсили свои модели искусственными дождевыми каплями, что выглядит также весьма необычно. Кроме прочего, в качестве декора используют аппликации, рюши, элементы из металла и многое другое. Не стоит забывать и о горошке, он также пока остается в тренде, они могут быть одного цвета или нескольких.

Теперь определяемся с модной формой зонта. Если вы любите классические круглые изделия с немного вытянутым куполом, то эти аксессуары все так же в тренде. Если предпочитаете удивлять людей и относите себя к несколько экстравагантным личностям, можно отдать предпочтение, например, прямоугольной модели. Форма может быть любой. Но если вы выбрали необычную форму, стоит помнить, что расцветка должна быть не слишком яркой и броской. Это связано в первую очередь с тем, что такой аксессуар сам по себе очень оригинальный. Если добавить еще «перчинки», рискуете выглядеть немного вульгарно и даже безвкусно.

На пике популярности остаются изделия-трости. Такие аксессуары тоже были представлены в модных коллекциях. Ручка у некоторых моделей декорирована различными деревянными фигурами животных.

Кстати, можете обратить внимание на кожаные модели — смотрится очень интересно и необычно. Однако не забывайте, что сочетать такие приспособления достаточно сложно с другими вещами из гардероба. Лучше всего комбинировать с черной кожаной курткой или длинным пальто.

Лето – самое время «вооружиться» кружевным зонтом, который не позволит палящему солнцу воздействовать на человека, но следует помнить, что во время дождя такое изделие лучше не использовать.

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