В Харькове на улице Гольдберговской ограничивается движение транспорта и меняется движение трамваев

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры
, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
Также с 9:00 до 16:00 18 и 19 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Гольдберговской, на участке от пер. Рыбасовского до пр. Гагарина, и ул. Молочной, на участке от ул. Гольдберговской до ул. Плехановской.
В связи с этим трамвай №27
будет курсировать так: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная (Конный рынок) - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»;
трамвай №6
- не ходит.