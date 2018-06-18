В Харькове на улице Гольдберговской ограничивается движение транспорта и меняется движение трамваев 18 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Грековской до пр. Гагарина при движении в сторону пр. Гагарина, будет ограничено с 9:00 до 17:00 18 и 19 июня.