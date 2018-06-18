Харьков

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В Харькове на улице Гольдберговской ограничивается движение транспорта и меняется движение трамваев

В Харькове на улице Гольдберговской ограничивается движение транспорта и меняется движение трамваев
Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Грековской до пр. Гагарина при движении в сторону пр. Гагарина, будет ограничено с 9:00 до 17:00 18 и 19 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:00 до 16:00 18 и 19 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Гольдберговской, на участке от пер. Рыбасовского до пр. Гагарина, и ул. Молочной, на участке от ул. Гольдберговской до ул. Плехановской.

В связи с этим трамвай №27 будет курсировать так: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная (Конный рынок) - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»;

трамвай №6 - не ходит.

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