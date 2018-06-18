Харьков

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В Харькове на полдня отменили трамвай

В Харькове на полдня отменили трамвай
Движение транспорта по ул. Большой Панасовской, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка», ограничено до 17:00 18 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

На этот период пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.

Также до 17:00 18 июня на этом участке будет запрещено движение трамваев, в связи с чем трамвай №1 в указанное время ходить не будет.

Кроме того, троллейбус №11 изменит маршрут до 14:00. Это связано с кронированием деревьев на ул. Благовещенской и в пер. Симферопольском.

В это время троллейбус №11 будет курсировать так: разворотный круг «пр. Дзюбы» - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская – разворотный круг «ул. Новый Быт».

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