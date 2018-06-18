В Харькове на полдня отменили трамвай 18 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение транспорта по ул. Большой Панасовской, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка», ограничено до 17:00 18 июня.