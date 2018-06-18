Экономика

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Новое жилье в Харькове начало дешеветь

Новое жилье в Харькове начало дешеветь
Новое жилье в Харькове начало дешеветь На первичном рынке Харькова снизилась активность покупателей. Квадратные метры дешевеют. Как застройщики привлекают покупателей?
По словам риелторов, на харьковском рынке первичной жилой недвижимости наблюдается снижение покупательской активности, которое, в свою очередь, ведет к постепенному снижению цен.

— Данные по реальным продажам говорят о том, что с начала текущего года квадратный метр подешевел с 21 989 до 19 385 гривен. При этом динамика снижения была неравномерной: минимальной цена квадратного метра была в марте – 16 738 гривен. А вот за апрель-май стоимость возросла и держится на отметке 19 385 гривен, хотя курс американской валюты снизился, – говорит руководитель одной из харьковских компаний по недвижимости Светлана Якимова.

По оценкам эксперта, на снижение покупательской активности застройщики отреагировали выводом акционных предложений.

— В минувшем году акции от застройщиков носили, как правило, точечный характер и были направлены на стимуляцию продаж отдельных квартир на конкретных объектах. Сейчас ситуация иная: практически все застройщики предлагают потребителям долгосрочные акции и системные скидки. А это говорит о явном снижении динамики спроса и желании застройщиков «расшевелить» рынок и привлечь покупателей, – добавила Светлана Якимова.

Эксперт подчеркнула, что сейчас на первичном рынке больше всего предлагается однокомнатных квартир (48%).

— Такие квартиры имеют наименьшую площадь, и, соответственно, наименьшую цену, поэтому в большинстве своем они востребованы молодыми семьями, одинокими людьми, или как жилье «под сдачу», — рассказывает Светлана Якимова.

Вторыми по количеству в структуре предложения на первичном рынке идут двухкомнатные квартиры (32%).

— Площадь таких квартир на первичном рынке может колебаться от 50 квадратных метров и даже превышать 100 квадратных метров. Трехкомнатные квартиры в структуре предложения занимают долю в 20%, — уточняет эксперт.

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