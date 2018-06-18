Новое жилье в Харькове начало дешеветь 18 июня 2018 г. Ирина Канунникова 2 0

На первичном рынке Харькова снизилась активность покупателей. Квадратные метры дешевеют. Как застройщики привлекают покупателей?

По словам риелторов, на харьковском рынке первичной жилой недвижимости наблюдается снижение покупательской активности, которое, в свою очередь, ведет к постепенному снижению цен.



— Данные по реальным продажам говорят о том, что с начала текущего года квадратный метр подешевел с 21 989 до 19 385 гривен. При этом динамика снижения была неравномерной: минимальной цена квадратного метра была в марте – 16 738 гривен. А вот за апрель-май стоимость возросла и держится на отметке 19 385 гривен, хотя курс американской валюты снизился, – говорит руководитель одной из харьковских компаний по недвижимости Светлана Якимова.



По оценкам эксперта, на снижение покупательской активности застройщики отреагировали выводом акционных предложений.



— В минувшем году акции от застройщиков носили, как правило, точечный характер и были направлены на стимуляцию продаж отдельных квартир на конкретных объектах. Сейчас ситуация иная: практически все застройщики предлагают потребителям долгосрочные акции и системные скидки. А это говорит о явном снижении динамики спроса и желании застройщиков «расшевелить» рынок и привлечь покупателей, – добавила Светлана Якимова.



Эксперт подчеркнула, что сейчас на первичном рынке больше всего предлагается однокомнатных квартир (48%).



— Такие квартиры имеют наименьшую площадь, и, соответственно, наименьшую цену, поэтому в большинстве своем они востребованы молодыми семьями, одинокими людьми, или как жилье «под сдачу», — рассказывает Светлана Якимова.



Вторыми по количеству в структуре предложения на первичном рынке идут двухкомнатные квартиры (32%).



— Площадь таких квартир на первичном рынке может колебаться от 50 квадратных метров и даже превышать 100 квадратных метров. Трехкомнатные квартиры в структуре предложения занимают долю в 20%, — уточняет эксперт.