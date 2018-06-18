В Шаровском замке начинается ремонт 18 июня 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Уже в нынешнем году начнется восстановление одной из жемчужин Харьковской области - дворцово-паркового комплекса «Усадьба» в селе Шаровка Богодуховского района.

– Известная архитектурная достопримечательность национального масштаба десятилетиями находилась в запущенном состоянии. На нее всегда не хватало внимания. Мы изменим это, - сказала на пресс-конференции руководитель ХОГА Юлия Светличная, которая посетила Шаровский замок вместе с международными партнерами и общественными активистами. - Ремонтные работы будем начинать с этого года. На сессии областного совета уже приняли программу сохранения архитектурного наследия, которая позволяет нам выделять на эти цели финансирование из областного бюджета, а также привлекать международную помощь.



К восстановлению комплекса в Шаровке также присоединятся спонсоры и общественные организации-партнеры.



– Вместе с компанией BASF и общественной организацией «Найдено в Украине» мы уже нашли финансирование для проведения первоочередных работ: кроме ремонта крыши и коммуникаций, это также реконструкция входной группы и восстановление оранжереи. Планируем завершить эти работы в 2018 году, - сообщила Юлия Светличная.



Найти спонсоров для реконструкции «Усадьбы» удалось благодаря активистам проектов «12 часовых» и «Найдено в Украине». Автор проектов Лала Тарапакина отметила, что целью «12 часовых» является помощь в восстановлении 12 разрушающихся украинских замков.