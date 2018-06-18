Мошенники уводят деньги с банковских карт под видом соцопросов 18 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В интернете появилась новая афера: мошенники проводят в соцсетях опросы якобы от имени «Приватбанка» с розыгрышем денежных призов. Доверчивым гражданам предлагается перевести определенную сумму для «подтверждения выигрыша», после чего собранные деньги выводятся на личные счета мошенников.