Мошенники уводят деньги с банковских карт под видом соцопросов

В интернете появилась новая афера: мошенники проводят в соцсетях опросы якобы от имени «Приватбанка» с розыгрышем денежных призов. Доверчивым гражданам предлагается перевести определенную сумму для «подтверждения выигрыша», после чего собранные деньги выводятся на личные счета мошенников.
В самом финучреждении настаивают: банк никогда не проводил опросов с розыгрышем денежных призов через социальные сети или сторонние сайты.
— Появившиеся на днях в Instagram «опросы» Giveaway 2018 от имени банка или госорганов с обещаниями выплат денежных призов являются фейковыми и проводятся мошенниками с российских аккаунтов, — информирует пресс-служба банка. — Под предлогом получения денежного выигрыша злоумышленники предлагают гражданам перевести определенную сумму якобы для подтверждения, после чего деньги перечисляются на личные счета аферистов. Собираются такие платежи, как правило, через такие российские платежные агрегаторы, как SimplePay или WalletOne.
Банк обратился в киберполицию
По данным службы безопасности банка, первые обращения пострадавших клиентов были зафиксированы в июне.
— Для предотвращения действий мошенников банк обратился ко всем платежным сервисам, с помощью которых мошенники собирают деньги, с требованием блокировки незаконных операций и использования карт украинских банков в мошеннических схемах. Также было подано заявление в киберполицию, — сообщили в банке.
По словам, руководителя пресс-офиса ГРУ «Приватбанка» в Харьковской области Олега Калашникова, от харьковчан таких жалоб в местный банк пока не поступало.
Аферисты создают фейковые сайты
Кстати, это далеко не первая афера, которую прокручивают мошенники под эгидой банка.
— Люди видят в соцсетях большое объявление о том, что, условно говоря, инвалидам войны от государства положена единоразовая помощь в размере 3000 гривен. Чтобы ее получить, нужно зайти на такой-то сайт и ввести реквизиты своей банковской карты, — рассказывает Олег Калашников. — Народ на это дело «ведется», начинает вводить все свои данные. Мошенники же используют информацию в своих целях: никто никаких выплат не получает, а с карточек доверчивых людей исчезают все деньги.
Еще один пример – так называемые фишинговые сайты, на которых тоже можно лишиться средств.
— Идет рассылка на электронную почту, что на сайте можно сделать, допустим, денежный перевод практически бесплатно. Это, мол, акция, которая проводится в честь какого-то праздника. Народ заходит по предложенной ссылке и делает переводы, которые, опять-таки, уходят в карман мошенников, — предупреждает Олег Калашников. — Либо мошенники таким образом выведывают данные платежных карт, которые потом используют для того, чтобы снять деньги.
Это могут быть абсолютно разные сайты: интернет-магазины, рекламные ресурсы и даже фейковый «Приват-24». Но есть признаки, по которым без труда можно определить подделку.
– Нужно проверить адресную строку: адрес должен начинаться с https. Это значит, что ресурс работает по защищенному протоколу. Если сайт поддельный, в адресной строке будут совсем другие буквы, — подсказывает Олег Калашников. — Ни в коем случае не стоит заходить на незнакомые ссылки, которые вам навязывают. Все, что вы сами не запрашивали, все, что вы не инициировали, что навязывается вам извне, должно насторожить. Это первый признак того, что от вас чего-то хотят.
«Карта заблокирована, нужно подтвердить данные»
Ну и, конечно же, уже набивший оскомину трюк мошенников, на который, тем не менее, продолжают клевать харьковчане – звонки из якобы службы безопасности банка с сообщением о том, что «карта заблокирована и нужно подтвердить данные».
— Человек выдает свои персональные данные – и в итоге лишается денег, — резюмирует Олег Калашников. – Сотрудники банка никогда не обзванивают клиентов с таким предложением, поскольку прекрасно знают, что разглашение персональных данных третьим лицам запрещено.