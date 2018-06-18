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Чем будут заниматься образовательные омбудсмены

Чем будут заниматься образовательные омбудсмены
Чем будут заниматься образовательные омбудсмены В следующем году приступят к работе омбудсмены по защите прав учащихся и педагогов – соответствующее постановление принял Кабинет министров 6 июня 2018 года.
В обязанности омбудсменов входит защита прав школьников, студентов, преподавателей и научных работников. По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, претендент на новую должность не может совмещать работу с другой деятельностью, кроме творческой и преподавательской. В помощь ему формируется специальная служба из 15 человек.

Омбудсмен должен реагировать на заявления о злоупотреблениях в учебных заведениях. Предполагается, что после получения жалобы о нарушении прав в сфере образования служба должна рассмотреть ее в срок не более одного месяца. По результатам рассмотрения образовательный омбудсмен принимает решение об обоснованности или необоснованности жалобы и предоставляет письменный ответ. Если жалоба обоснованна, образовательный омбудсмен в течение пяти рабочих дней принимает меры к восстановлению и защите нарушенных прав заявителей. Он может предоставлять разъяснения и рекомендации учреждениям и органам местного самоуправления, консультировать заявителей и даже представлять их интересы в суде. Также уполномоченный по защите прав учащихся и педагогов будет следить за надлежащими условиями для обучения детей с особыми образовательными потребностями в школах.

— То, что прописано, – безусловно, хорошо. Но на практике наказать администрацию за халатное отношение к своим обязанностям, за превышение полномочий, за поборы практически нереально, поэтому не вижу смысла в этом омбудсмене, — говорит мама второклассницы Елена Грипич. — По нашей школе возбуждено уже три уголовных дела, одно из них – по моему заявлению. Дети постоянно получают травмы, находясь в учебном заведении. Только в нашем классе – три перелома за год. В прошлом году – на уроке физкультуры девочка влезла на шведскую стенку, и у нее застряла нога. Ее снимали пятеро таких же деток-первоклассников. А где учитель, спрашивается? Булинг в каждом классе. С мальчика сдернули штаны, порвали и снимали на видео. И это во втором классе! Так у нас проходят переменки. Одного мальчика постоянно ногами забивают. Он из семьи «cвидетелей Иеговы» — у него такое воспитание, что сдачу давать нельзя. Вот над ним как хотят, так и издеваются. А родители об этом даже не знали – администрация школы не потрудилась поставить их в известность. О происходящем сообщили дети. Школьники с ножами ходят на уроки.  Не школа, а проходной двор: кто хочет – тот и заходит. У учителей опять же сумки крадут. Охрана никуда не годится. И что? Да ничего. Довести эти уголовные дела до суда нереально. Они «висят» в полиции. О подозрении никто не извещается – ни директор, ни завуч. Отстранить директора от занимаемой должности невозможно… Я думаю, что такая практика не только в Харькове, но и по всей Украине.

Не лучше выглядит ситуация и с санитарным состоянием школы, продолжает Елена Грипич.

— Под линолеумом – плесень, запах непереносимый. В помещениях, где дети занимаются хореографией и физкультурой, – никакой вытяжки, просто забетонированные комнаты. И это в классах с повышенной активностью детей! А устранить нарушения, как показывает практика, невозможно, — рассказывает она. – Родители инициировали проверку – обратились в санслужбу при Госпродпотребинспекции. А та обратились в гороно. В течение пяти дней была создана комиссия, в которую, естественно, вошли представители сферы образования. Была назначена конкретная дата проверки. Эта комиссия побывала в нашей школе буквально на днях. Родители просили, чтобы их пригласили, когда будут брать заборы на плесень. Нас, естественно, никто не пригласил. И буквально в день проверки была выдана бумага, что все отлично. А дети болеют. В нашем классе у двоих деток за два года развилась астма. Зато в лицее – пять завучей на семьсот учащихся.

Под силу ли будет образовательному омбудсмену сдвинуть дело c мертвой точки и чьи интересы окажутся в приоритете – учеников или педагогов? Покажет время…

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