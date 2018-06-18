Советы от ВХ

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Дождевик должен быть дырявым

Дождевик должен быть дырявым
Дождевик – неплохая альтернатива зонтику. Но к его выбору тоже нужно отнестись внимательно.
Пощупайте ткань. Обратите внимание на материал, из которого сделан дождевик. Как правило, предлагается два варианта – синтетическая прорезиненная ткань или полиэтилен. Полиэтиленовый дождевик стоит в разы дешевле, но и прослужит недолго – непрочный целлофан порвется от неосторожного обращения. Что касается ткани, то лучше, если она мягкая, иначе дождевик будет сковывать движения. К преимуществам дождевиков из ткани можно отнести их долговечность и способность защищать своего обладателя не только от сырости, но и от ветра.

Ищите дырки.  Да-да, хороший дождевик непременно должен быть дырявым! Иначе он создаст парниковый эффект, и вы будете постоянно потеть. Так что наличие прорезей под мышками – необходимость.

Оцените швы. Они должны быть хорошо проклеены, чтобы не пропускать воду.
Осмотрите застежку. Кнопки лучше пуговиц, так как через петли под дождевик может проникать влага.

Читайте этикетки. Пометка «водоотталкивающий» (waterproof) означает, что одежда предназначена для прогулок под небольшим дождем или просто во влажную погоду. Серьезный ливень такой дождевик не выдержит! На этот случай нужен дождевик, на котором стоит пометка «водонепроницаемый» (water resistant).

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