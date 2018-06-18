Названы строки обустройства границы с РФ в Харьковской области 18 июня 2018 г. источник 0 0

Проект обустройства украинской границы с Россией, которое имеет название "Европейский вал", или "Стена", который начали реализовывать в 2014 году, почти полностью реализован только в Харьковской области.

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, , "Стена" предусматривает укрепление границы, строительство фортификационных сооружений и внедрение интеллектуальной системы контроля. Развитие границы начали в нескольких областях, но только на Харьковщине проект почти реализован. Чиновники обещают окончательно обустроить 270 километров харьковского участка уже к концу этого года.







"Инженерное обустройство государственной границы продолжается несмотря ни на что. Граница с Россией будет обустроена, несмотря на все противостояния пророссийских сил. Именно в Харьковской области протяженность границы составляет 270 километров, 220 мы уже обустроили. Уже в этом году все работы будут завершены", - сообщил глава МВД.



Далее работы продолжатся на Сумщине и Луганщине.



"То есть логика: сделали Харьков, с этой стороны Сумы пробиваем до конца, и пошел Луганск. По Луганску не спешим, потому что, может, придется все-таки делать настоящую границу", - пояснил Аваков.



По словам Авакова, в ближайших планах МВД обновление автомобильного парка для Государственной пограничной службы.



"Мы планируем добавить к автомобильному парку специальные автомобили, которые разрабатывались НГУ специально для пограничников. Это последняя модификация машины "Казак", а также новые машины связи", - сказал он.



Глава МВД напомнил, в Харьковском пограничном отряде уже три года работает комендатура быстрого реагирования. Это подразделение создали специально для усиления охраны участка границы Украины с Россией.



"Такие подразделения призваны защищать границу в случае необходимости и обеспечивать приход основных сил. Таких в ГНСУ насчитывается уже 5. Большинство из них уже прошло боевую выучку и подтвердили способность выполнить поставленные задачи. Комендатура быстрого реагирования способна действовать автономно на любом участке государственной границы", - добавил министр.



Напомним, "Европейский вал" или "Стена" - проект обустройства украинской государственной границы с Россией. Он инициирован Кабинетом Министров Украины под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Проект рассчитан до 2020 года и предусматривает обустройство инженерным сооружениями и системами наблюдения.