Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Александровский, 69-г (п. №1, стояк) до 17:00 18.06.18 г.

Киевский район:
ул. Девичья, 16 до 20:00 18.06.18 г.

Московский район:
ул. Героев Труда, 48-д (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 8 (п. №5, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-а (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №10, стояк) до 20:00 18.06.18 г.

Новобаварский район:
ул. Баркалова (Тельмана) (ч/с) до 17:00 18.06.18 г.; ул. Катаева, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 18.06.18 г.

Основянский район:
ул. Южно-Проектная, 18 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 1 (п. №5, стояк) до 20:00 18.06.18 г.

Слободской район:
пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк), ул. Полевая, 8 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №12, стояк), пр. Гагарина, 49-а (п. №4), 205/1(п. №2) до 20:00 18.06.18 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188/12 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 24-а (п. №1, стояк) до 20:00 18.06.18 г.

Шевченковский район:
ул. Балакирева (ч/с) до 17:00 18.06.18 г.; пр. Людвига Свободы, 42, 46-в, ул. Ахсарова, 13, 13-а, пр. Людвига Свободы, 40, 40-а, 40-б до 19:00 18.06.18 г.; ул. Клочковская, 16, пр. Победы, 67 (п. №6, стояк), пр. Победы, 61-б (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №4), ул. 23 Августа, 75 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 62-г (п. №6), ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк) до 20:00 18.06.18 г.

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