Спорт

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В Харькове прошли необычные соревнования

В Харькове прошли необычные соревнования
Первые территориальные соревнования по дипломатическому многоборью среди работников консульских учреждений и иностранных представительств состоялись 16 июня в Харькове.
Мероприятие было посвящено Международному олимпийскому дню и годовщине создания Международного олимпийского комитета (23 июня 1894 года).
В соревнованиях приняли участие 11 команд, представлявших девять стран (Азербайджан, Албания, Бразилия, Германия, Израиль, Индия, Польша, Словакия, Турция), две международные организации, а также команда Харьковского городского совета. Участники турнира соревновались в бадминтоне, шахматах, шашках, нардах, настольном теннисе, стрельбе и  дартсе.

Во время открытия соревнований спортсменов приветствовал заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

«Как известно, спорт объединяет, поэтому для нас самое главное - это сближение всех организаций, которые поддерживают Харьков и с которыми взаимодействует Харьковский горсовет. Это первые соревнования, но мы уверены, что они станут хорошей традицией», - отметил Константин Лобойченко.

По итогам соревнований, в командном зачете 1-е место заняла команда Почетного консульства Турции в Харькове во главе с почетным консулом Владимиром Белым, 2-е место - команда Почетного консульства Азербайджана, 3-е место - сборная Израиля.    

Представитель консультативной мониторинговой миссии Евросоюза Кармело Лопес отметил хорошую организацию соревнований. «Отличное мероприятие! Здесь можно было не просто хорошо провести время, но и узнать много новых людей. Нужно чаще проводить такие турниры, потому что они дают общение  и знакомства», - сказал он. 

«Эти соревнования выполняют ту задачу, которой и мы руководствуемся в своей деятельности - сближать людей и организации, потому что это приносит пользу всем», - подчеркнул представитель команды Израиля Микки Кациф.

Участники соревнований договорились провести второй турнир зимой, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

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