Здоровье

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Что поможет охладиться в жару

Что поможет охладиться в жару
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, можно ли в жару охладиться, выпив ледяной воды или съев мороженого.
"Холод, который нам передаст 100 гр мороженого, несущественный - ведь мы весим десятки кг. Зато оно даст нам энергию, а значит, тепло. Приятные ощущения от мороженого связаны прежде всего с его вкусом. А свежесть ото льда или холодной воды - с действием холода на рецепторы ротовой полости и лишения нас ощущения жажды", - развенчивает она на своей странице в Facebook очередной миф.

По словам Супрун, чтобы почувствовать прохладу, следует охладить кожу, а не желудок. А кожа охлаждается, когда из нее испаряется влага, например, пот.

"Экспериментально доказано, что тело реагирует на холодную воду уменьшением потоотделения, а следовательно - хуже охлаждается и сохраняет тепло. Зато горячий чай дает нам тепло, и этим самым заставляет чрезмерно потеть. Если погода сухая, ветреная, мы не плотно одеты, тогда пот будет свободно испаряться и дарить коже желанную прохладу", - рассказала и.о. главы Минздрава Украины.

Также она добавила, что во влажные или совсем безветренные дни, когда на вас много одежды, этот трюк с чаем или теплой водой может не сработать. Тогда советуют пить прохладную воду. Холодную воду стоит пить людям, которые не потеют из-за собственных физиологических особенностей.

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