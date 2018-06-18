Студия «Дисней» опубликовала список премьер на полтора года вперед
18 июня 2018 г.
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Студия Disney обнародовала даты выхода новых фильмов до 2020 года
Как сообщает The Hollywood Reporter, в 2018 году на экраны появятся пять фильмов:
В 2019 году ожидаются премьеры 11 фильмов
- «Человек-муравей и Оса» - 6 июля;
- «Кристофер Робин» - 3 августа;
- «Ральф против интернета» - 21 ноября;
- «Щелкунчик и четыре королевства» - 2 ноября;
- «Мэри Поппинс возвращается» - 25 декабря.
, среди которых «Мстители 4» и «Звездные войны 9»:
В 2020 году компания анонсировала премьеры двух лент:
- «Капитан Марвел» - 8 марта;
- «Дамбо» - 29 марта;
- «Мстители 4» - 3 мая;
- «Аладдин» -24 мая;
- «История игрушек - 4» - 21 июня;
- «Король Лев» - 19 июля;
- «Артемис Фаул» - 9 августа;
- «Ноэль» - 8 ноября;
- «Холодное сердце-2» - 27 ноября;
- «Круиз по джунглям» - 20 декабря;
- «Звездные войны. Эпизод 9» - 20 декабря.
- «Мулан» (27 марта);
- «Индиана Джонс-5 »(10 июля).