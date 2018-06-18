Культура

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Студия «Дисней» опубликовала список премьер на полтора года вперед

Студия «Дисней» опубликовала список премьер на полтора года вперед
Студия Disney обнародовала даты выхода новых фильмов до 2020 года
Как сообщает The Hollywood Reporter, в 2018 году на экраны появятся пять фильмов:

  •     «Человек-муравей и Оса» - 6 июля;
  •     «Кристофер Робин» - 3 августа;
  •     «Ральф против интернета» - 21 ноября;
  •     «Щелкунчик и четыре королевства» - 2 ноября;
  •     «Мэри Поппинс возвращается» - 25 декабря.

В 2019 году ожидаются премьеры 11 фильмов, среди которых «Мстители 4» и «Звездные войны 9»:

  •     «Капитан Марвел» - 8 марта;
  •     «Дамбо» - 29 марта;
  •     «Мстители 4» - 3 мая;
  •     «Аладдин» -24 мая;
  •     «История игрушек - 4» - 21 июня;
  •     «Король Лев» - 19 июля;
  •     «Артемис Фаул» - 9 августа;
  •     «Ноэль» - 8 ноября;
  •     «Холодное сердце-2» - 27 ноября;
  •     «Круиз по джунглям» - 20 декабря;
  •     «Звездные войны. Эпизод 9» - 20 декабря.

В 2020 году компания анонсировала премьеры двух лент:

  •         «Мулан» (27 марта);
  •         «Индиана Джонс-5 »(10 июля).

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