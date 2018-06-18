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Павел Климкин посетит Израиль

Павел Климкин посетит Израиль
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня с рабочим визитом посетит Израиль.
Как сообщает пресс-служба МИД Украины, 18-19 июня в Иерусалиме пройдет заседание Совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.

"Во время заседания комиссии планируется провести переговоры по всем ключевым вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности перспектив взаимодействия в сфере торговли, привлечения инвестиций, туризма, сельского хозяйства, инноваций, энергетики, коммуникаций", – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках визита Климкина также запланированы встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и с патриархом Иерусалимским Феофилом III.

Ранее сообщалось, что Украина и Израиль завершили переговорный процесс по Соглашению о зоне свободной торговли. Это откроет новые возможности для украинского экспорта в Израиль, который в прошлом году составил почти 800 млн долларов.

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