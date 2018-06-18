«Нафтогаз» сделал публичное представление на апелляцию «Газпрома» 18 июня 2018 г. источник 0 0

"Нафтогаз Украины" сделал публичное представление в деле апелляции российской компании "Газпром", которая хочет отменить решение Стокгольмского арбитража.

"Сегодня мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представления в апелляционный суд являются, как правило, публичными. Поэтому все желающие могут его прочитать - там есть много чего интересного. Национальная компания "Нафтогаз Украины" выиграет и в этом поединке. Он будет непростым и поэтому мы просим поддержки", - написал в Facebook главный коммерческий директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.



Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" более 4,6 миллиарда долларов США за недопоставленные объемы газа для транзита, предусмотренные двусторонними соглашениями. Ранее суд подтвердил долг украинской компании за поставки газа на сумму свыше двух миллиардов долларов США. В итоге по результатам двух арбитражных споров между компаниями относительно поставки и транзита газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 миллиарда долларов, а также пеню. 21 марта "Газпром" также обжаловал решение арбитража по контракту на поставку газа.



Так же в начале марта в "Газпроме" предупредили о начале расторжение двусторонних соглашений с украинской стороной.



5 июня НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что суд арестовал активы российской компании "Газпром", которые находятся в Нидерландах.