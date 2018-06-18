Происшествия

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В харьковском кафе посетители подрались из-за девушки

В харьковском кафе посетители подрались из-за девушки
В харьковском кафе "InЖир" произошел конфликт между посетителями.
Эту информацию подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

По данным силовиков, к моменту прибытия полицейских ситуация была улажена. Факт происшествия зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений.

По информации NewsRoom, инцидент произошел в ночь на 17 июня, когда в ресторане проходила вечеринка, приуроченная к трехлетию заведения. Один из гостей пытался познакомиться с девушкой и получил отказ. После этого он облил девушку и ее спутника водой, а затем вместе со своими приятелями избил парня. Пострадавшего госпитализировали.

"Драка переместилась на улицу, где против четверых парней, заступившихся за девушку, выступило около 15 человек. Одному из четверки сразу "прилетело", и пока продолжались "разборки", подъехал автомобиль Toyota Camry. Сидящий в нем мужчина направил на защитников помповое ружье", - рассказал очевидец ссоры.

Конфликт прекратился лишь после приезда правоохранителей. При этом, по словам свидетеля, полицейские остановили Mercedes, на котором пытались вывезти оружие, но не изъяли его.

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