В харьковском кафе посетители подрались из-за девушки

Эту информацию подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
По данным силовиков, к моменту прибытия полицейских ситуация была улажена. Факт происшествия зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений.
По информации NewsRoom
, инцидент произошел в ночь на 17 июня, когда в ресторане проходила вечеринка, приуроченная к трехлетию заведения. Один из гостей пытался познакомиться с девушкой и получил отказ. После этого он облил девушку и ее спутника водой, а затем вместе со своими приятелями избил парня. Пострадавшего госпитализировали.
"Драка переместилась на улицу, где против четверых парней, заступившихся за девушку, выступило около 15 человек. Одному из четверки сразу "прилетело", и пока продолжались "разборки", подъехал автомобиль Toyota Camry. Сидящий в нем мужчина направил на защитников помповое ружье", - рассказал очевидец ссоры.
Конфликт прекратился лишь после приезда правоохранителей. При этом, по словам свидетеля, полицейские остановили Mercedes, на котором пытались вывезти оружие, но не изъяли его.