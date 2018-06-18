Некоторые продукты способствуют появлению морщин 18 июня 2018 г. источник 0 0

Названы продукты, ускоряющие появление морщин. Они присутствуют в повседневном рационе питания множества людей.

Среди таких продуктов - сахар, молоко, специи, кофе и чай, передает MedikForum.



Сахар. По словам ученых, сладкое (не только сахар, но и подсластители) – это главный после ультрафиолета виновник ранних морщин. В процессе усвоения сахара возникает гликирование, из-за которого затвердевают и разрушаются молекулы коллагена и эластина, отвечающие за гладкость и упругость кожи.



Больше всего этих элементов содержится на лбу, и у самых активных сладкоежек на лбу могут появиться особенно глубокие морщины. Что касается подсластителей, то они, как отмечают эксперты, могут стать причиной кожных воспалений и мешков под глазами.



Молоко. Употребляя молочные продукты, важно следить за тем, как на это реагирует кожа. У многих людей после «молочки» могут возникать угри и покраснения, причем для этого не обязательно обладать непереносимостью лактозы.



Специи. Пряная пища активизирует кровообращение. Люди с врожденной склонностью к куперозу могут столкнуться с появлением специфических проблем в связи с разрывом мелких кровеносных сосудов, не выдерживающих активного кровотока.



Кофе и чай. Эти напитки относятся к диуретическим, то есть, активирующим мочеиспускание и таким образом способствующим обезвоживанию организма. Лишаясь влаги, кожа становится менее эластичной и более склонной к повреждениям.