Политика

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Евросоюз продлил «крымские санкции» на год

Евросоюз продлил «крымские санкции» на год
Европейский Союз продлил еще на 12 месяцев - до 23 июня 2019 года - срок действия санкций, введенных за аннексию Крыма.
Как сообщила пресс-служба Совета ЕС, штрафные меры Брюсселя предполагают, в частности, запрет на ввоз продукции в Евросоюз с территории полуострова и Севастополя и распространяются на физических лиц из ЕС и базирующиеся там компании. Незаконными признаются также инвестиции в регион, сотрудничество с компаниями-поставщиками, вложения в недвижимость и финансирование находящихся в Крыму предприятий.

Ограничения распространяются и на туристическую сферу. Европейским круизным судам предписано не заходить в порты полуострова, за исключением экстренных случаев.

Кроме того, запрещается ввоз в Крым определенных товаров и технологий, которые могут использоваться в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также применяться при добыче нефтегазового сырья и минеральных ресурсов.

Напомним, европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Европа считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины. Срок их действия заканчивается 15 сентября 2018 года.

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