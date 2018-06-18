Евросоюз продлил «крымские санкции» на год 18 июня 2018 г. источник 0 0

Европейский Союз продлил еще на 12 месяцев - до 23 июня 2019 года - срок действия санкций, введенных за аннексию Крыма.

Как сообщила пресс-служба Совета ЕС, штрафные меры Брюсселя предполагают, в частности, запрет на ввоз продукции в Евросоюз с территории полуострова и Севастополя и распространяются на физических лиц из ЕС и базирующиеся там компании. Незаконными признаются также инвестиции в регион, сотрудничество с компаниями-поставщиками, вложения в недвижимость и финансирование находящихся в Крыму предприятий.



Ограничения распространяются и на туристическую сферу. Европейским круизным судам предписано не заходить в порты полуострова, за исключением экстренных случаев.



Кроме того, запрещается ввоз в Крым определенных товаров и технологий, которые могут использоваться в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также применяться при добыче нефтегазового сырья и минеральных ресурсов.



Напомним, европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Европа считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины. Срок их действия заканчивается 15 сентября 2018 года.